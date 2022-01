Paris (AFP). Air France-KLM, plomblé par les changes et le cargo, lance un nouveau plan d'économies

Le PDG d'Air France-KLM, Alexandre de Juniac, a annoncé une réduction de 300 millions d'euros des frais généraux du groupe franco-néerlandais, qui a publié vendredi une perte nette en hausse de 3% au premier semestre, à 638 millions d'euros, malgré une progression de son chiffre d'affaires. Air France-KLM a lancé "un grand programme de réduction de ses frais généraux et administratifs", d'un montant de 300 millions d'euros sur un total d'environ 1,5 milliard, a indiqué M. de Juniac lors d'une présentation des résultats semestriels de son groupe. Le chiffre d'affaires, proche de 12,3 milliards d'euros, a été favorisé par les effets de change, en particulier l'appréciation du dollar face à l'euro, qui a eu l'effet inverse sur la rentabilité, selon les données publiées par le groupe dans un communiqué. Ainsi, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a diminué de 7,2% à 548 millions d'euros, alors qu'il aurait augmenté de 15,5% à change constant. De même, la perte d'exploitation s'est creusée de 12,1% à 232 millions d'euros, alors qu'elle aurait été réduite de moitié à change constant. Dans le détail, la mauvaise performance de l'activité cargo a effacé les gains réalisés dans le transport de passagers et la maintenance, tant en matière d'Ebitda que de résultat d'exploitation. En fin de compte, la perte nette part du groupe atteint 638 millions d'euros, contre 619 millions au premier semestre 2014. "L?absence d'amélioration de nos résultats nous amène à prendre des mesures supplémentaires d'application immédiate", en plus des 1,8 milliard d'euros d'économies visées d'ici 2017 à travers le plan "Perform", a expliqué M. de Juniac. Outre les 300 millions d'euros de frais généraux, le programme de vols de la saison hiver (d'octobre à mars) a été revu à la baisse, avec une capacité globale qui ne sera augmentée que de 0,3% au lieu des 2,3% prévus initialement et même réduite sur le Japon (-14%), l'Afrique de l'Est (-6%) et le Brésil (-5%). Du côté d'Air France, quatre fermetures de lignes déficitaires (Kuala Lumpur, Stavanger, Vérone, Vigo) avaient déjà été annoncées en juin et plus de 1.000 suppressions de postes ont été amorcées depuis le début de l'année, à travers un plan de départ volontaires et la fusion des trois compagnies régionales composant la filiale Hop!. Plusieurs avions vont par ailleurs sortir de la flotte d'ici fin 2016, dont un Airbus A340, cinq avions régionaux et neuf avions cargo. En outre, les premières livraisons du nouveau gros porteur A350 "ont été reportées début 2019" au lieu de 2018, a indiqué M. de Juniac. Alors que les négociations sur le plan "Perform" ont abouti à la signature d'accords catégoriels chez KLM, les discussions se poursuivent côté français avec une échéance fixée à fin septembre. "Nous faisons tout pour que ces négociations aboutissent et soient un succès", a affirmé M. de Juniac, ajoutant que dans le cas contraire "nous serions amenés à prendre des mesures sévères de réduction de notre réseau long-courrier".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire