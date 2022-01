Washington (AFP). Obama s'envole pour le Kenya, première étape d'une tournée africaine

Le président américain Barack Obama s'est envolé jeudi à bord de l'avion Air Force One pour une tournée africaine dont la première étape sera Nairobi, au Kenya, a constaté un journaliste de l'AFP. Barack Obama a décollé vers 00H28 GMT afin de rallier le Kenya pour sa première visite en tant que président dans ce pays, patrie de son père, et avant de se rendre en Ethiopie, où il sera le premier président américain de l'Histoire à se rendre. Il devrait évoquer dans ces deux pays les questions liées à la démocratie, la pauvreté, les droits de l'Homme et la sécurité régionale. Le président américain sera très attendu sur ce dernier sujet au Kenya, un pays traumatisé par les tueries des shebab, insurgés islamistes somaliens affiliés à Al-Qaïda. Les autorités américaines et kényanes ont d'ailleurs drastiquement renforcé la sécurité de la capitale Nairobi ces derniers jours, craignant de possibles attentats à l'occasion de cette visite hautement symbolique. "L'Afrique est un lieu de dynamisme incroyable, où se trouvent certains des marchés les plus en croissance au monde, des gens extraordinaires, d'une résilience extraordinaire", a déclaré mercredi M. Obama en recevant à la Maison Blanche des diplomates, responsables politiques et économiques, ainsi que des ONG africaines. "C'est pourquoi, en tant que président, je travaille si durement pour que nos relations avec l'Afrique atteignent une nouvelle dimension", a-t-il ajouté, citant la hausse des exportations américaines vers le continent, le lancement d'initiatives pour développer le commerce, la santé, ou encore la sécurité alimentaire. Sa conseillère à la Sécurité nationale, Susan Rice, et son conseiller sur les questions de politique étrangère Ben Rhodes font également le déplacement lors de cette tournée. Le président américain n'a par ailleurs pas eu besoin de changer le programme de son déplacement en Afrique, avait assuré mercredi la Maison Blanche, malgré la publication de détails de sa visite au Kenya.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire