Football : première défaite en amical pour QRM

Face à un adversaire bien armé pour jouer les premiers rôles en championnat cette saison, la différence de niveau se fait sentir rapidement dès le début du match et après une action bien construite coté droit, les Amiénois basculent le jeu et c’est finalement sur un centre venant de la gauche que le premier but est inscrit d’un coup de tête qui termine aux fonds des filets à la 20ème minute.

Malgré une grosse domination Picarde, beaucoup d’engagements de part et d’autre et quelques rares occasions des rouges et jaunes, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 1-0.

Au retour de la pause, le jeu s’équilibre un peu plus mais ce sont encore les Amiénois qui sont plus réalistes et qui doublent la mise sur un coup franc que le gardien Delaunay ne peut que toucher sans parvenir à éviter la sentence (51ème).

Le troisième but est inscrit sur penalty à la 76ème minute puis une dernière frappe croisée à l’entrée de la surface à la 90ème minute viendra clôturer une soirée difficile pour les joueurs de l’agglomération rouennaise.

«On a vu la différence dans le rythme, dans l’agressivité, dans l’impact, à partir du moment où tu es en retard là dessus c’est difficile de mettre les choses en place, c’était une opposition riche d’enseignements, beaucoup de points positifs malgré tout, on a vu la différence entre une équipe de National expérimentée et une équipe comme la notre en construction. Nous avions pas mal d’absents mais cela n’excuse pas tout, quand je prévois ce genre de rencontre, c’est pour être confronté à cela, si je veux me rassurer je choisis un autre adversaire, c’est aussi pour nous remettre les pieds sur terre. Nos deux premières rencontres étaient intéressantes, aujourd’hui, on voit le travail que nous avons encore à faire», déclarait le coach Manu Da Costa après la rencontre.

4ème match de préparation samedi 25 juillet face à Chambly à Charleval à 18h.