L'électricien français EDF a indiqué mercredi qu'il allait rembourser les sommes exigées par Bruxelles, tout en contestant le caractère illicite des aides d'Etat perçues, et a dit envisager un recours en justice. "EDF prend acte de cette décision et procédera au remboursement des sommes exigées" et prévient dans un communiqué que cette décision aura un impact négatif sur ses comptes en 2015.

