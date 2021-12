Paris (AFP). Volley: Ngapeth entendu par la police après avoir agressé un contrôleur de train

La star de l'équipe de France de volley-ball, Earvin Ngapeth, a été entendue par la police mardi à Paris après avoir agressé un contrôleur d'un TGV Paris-Bordeaux à la gare Montparnasse, a-t-on appris de sources concordantes. La SNCF a confirmé l'agression d'un contrôleur et a indiqué à l'AFP qu'elle avait déposé plainte, sans préciser l'identité du joueur. L'équipe de France de volley a remporté dimanche au Brésil le premier titre international de son histoire, la Ligue mondiale, et Ngapeth, âgé de 24 ans, a été élu meilleur joueur du tournoi. Il a été entendu par la police lors d'une audition libre et sera reconvoqué dans les prochains jours, a-t-on appris de sources concordantes. Selon une source proche de l'enquête, le joueur aurait demandé au contrôleur de retarder le départ du TGV pour attendre l'un de ses amis, en retard. La discussion se serait envenimée et le joueur aurait alors frappé le contrôleur. En décembre, Ngapeth a été condamné à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Montpellier pour une rixe dans une boîte de nuit en août 2013. L'équipe de France de volley est rentrée lundi à la mi-journée de Rio de Janeiro, après avoir battu la Serbie (3-0) en finale de la Ligue mondiale. Il s'agit d'une victoire historique pour ce sport nettement moins médiatique que le football: c'est en effet le premier titre international remporté par l'équipe de France de volley, même s'il n'a pas l'aura d'un Championnat du monde ou d'une médaille d'or olympique. Tournoi distinct du Championnat du monde, la Ligue mondiale rassemble chaque année les meilleurs nations du volley. La France s'est imposée au terme d'un parcours remarquable, avec un seul échec en 18 matches, contre les Etats-Unis (1-3), et une série de quinze victoires consécutives, débutée en phase de poules de la deuxième division de cette compétition à la formule compliquée.

