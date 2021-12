Com' en Normandie: les premières rencontres de la communication à Rouen en septembre

Événement nouveau et gratuit, les rencontres de la com' sont "ouvertes à tous les professionnels du domaine de la communication", indique Gérard Marie, directeur des partenariats de La Chaine Normande, qui participe à l'événement. L'objectif pour tous, "provoquer un véritable échange, créer une émulation plus forte entre tous les acteurs et permettre un éclairage nouveau sur l'univers de la communication et de l'événementiel en Normandie", précise Douglas Level, directeur commercial de la société d'impression Gabel.

Au programme de ces rencontres, conférences, débats, tables rondes, afterwork, briefings thématiques, petit-déjeuner, concert... Différents aspects de la communication seront traités, avec l'intervention de "grands témoins" normands. Après cette première édition, les organisateurs ont pour ambition de le pérenniser et d'en faire un événement normand annuel.

Pratique. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site http://www.comennormandie.com/