Rouen : les douches municipales rouvriront le jeudi 23 juillet

Il y a quelques jours, nous évoquions la décision par la municipalité de la réouverture des douches municipales dans cet article. L'ouverture effective des douches prendra effet le jeudi 23 juillet, alors qu'elle avait été annoncée pour le 16 juillet. Ce délai est dû au temps de recherche d'agents pour assurer l'accueil (2 agents ont été recrutés), plus long que prévu.

Des horaires modifiées

Les horaires ont été modifiées pour plus de lisibilité. Les douches seront désormais ouvertes tous les jours de 8h30 à 12h15, sauf le mercredi et le dimanche. Les prix pratiqués restent inchangés et des bons de gratuité sont toujours disponibles auprès des agents du CCAS (direction de la solidarité et de la cohésion sociale), mais également auprès d'associations partenaires.