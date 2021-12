Au moins 20 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées lundi lors d'une explosion survenue dans la ville turque de Suruç, non loin de la frontière syrienne et de la ville de Kobané, a rapporté la chaîne d'information NTV. L'origine de la déflagration n'a pas été immédiatement déterminée mais plusieurs médias et des responsables turcs ont évoqué l'hypothèse d'un attentat suicide.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire