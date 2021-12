Les destinations vacances des bas-normands !

En tête des destinations privilégiées, la Grèce et ses îles toujours très demandées, la crise grecque ne freine donc pas l’envie de découvrir la beauté de ce pays.

La Tunisie frappée par le terrorisme à deux reprises accuse un net repli. Les côtes espagnoles, l’ Italie, la Sardaigne restent des destinations phares.

Les bas-normands, qui, cette année, et c’est une surprise, partent vers le nord de l'Europe en particulier vers la Norvège

Ecoutez Delphine Massu responsable d’une agence de voyage bas-normande.

Destinations lointaines

Mais c’est la France qui reste malgré tout la première destination des vacances des bas-normands, le Sud, la Corse, l’Alsace, ou... la Normandie, ici des séjours de dernières minutes, en fonction des conditions météorologiques.

Destination France

Les côtes du littoral de la Manche qui ont été plébiscitées. Une affluence peu commune début juillet avec l’arrivée de touristes, confrontés à la canicule, qui sont montés plus vers le nord pour profiter et respirer un air un peu plus frais.