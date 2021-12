Téhéran (AFP). Khamenei: la politique de l'Iran contre l'arrogance américaine ne changera pas

L'accord nucléaire avec les grandes puissances ne changera pas la politique de l'Iran face au "gouvernement arrogant américain" ni son soutien à ses "amis" dans la région, a déclaré samedi le guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei. "La République islamique d'Iran ne renoncera pas soutenir ses amis dans la région, les peuples opprimés de Palestine, du Yémen, les peuples et gouvernements syriens et irakiens, le peuple opprimé de Bahreïn et les combattants sincères de la résistance au Liban et en Palestine. ()", a dit le guide suprême dans un discours à l'occasion de la prière pour l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne musulman du ramadan. "Notre politique ne changera pas face au gouvernement arrogant américain", a ajouté M. Khamenei dont les propos ont été accueillis par les traditionnels "mort à l'Amérique" et "mort à Israël". L'Iran et les puissances du groupe 5+1 (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, Chine et Allemagne) on conclu le 14 juillet un accord final sur le dossier nucléaire iranien après plus de 22 mois de négociations intenses. Le Congrès américain et le parlement iranien doivent se prononcer encore sur le document. Le numéro un iranien a également salué le travail accompli par les négociateurs nucléaires qui "ont travaillé durement". "Que l'accord soit approuvé ou pas dans le processus légal prévu, ils méritent la récompense", a dit M. Khamenei Mais il a de nouveau répété les lignes rouges du pays, réduisant une éventuelle perspective d'amélioration future des relations entre l'Iran et les Etats-Unis rompues depuis 1980. "Nous avons répété à de nombreuses reprises, nous n'avons aucun dialogue avec les Etats-Unis sur les questions internationales, régionales ou bilatérales. Quelque fois, comme dans le cas nucléaire, nous avons négocié avec les Etats-Unis sur la base de nos intérêts", a-t-il encore déclaré. M. Khamenei a également insisté sur le fait que "les politiques des Etats-Unis dans la région sont opposées à 180% à celles de la République islamique d'Iran". Le numéro un iranien, qui est aussi le chef des forces armées, a souligné la détermination de son pays à préserver ses capacités militaires. "En ce qui concerne le maintien des capacités militaires et défensives, en particulier dans le climat de menace créé par les ennemis, la République islamique n'acceptera jamais les demandes excessives des ennemis", a-t-il ajouté.

