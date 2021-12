Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: 13 morts dans des explosions provoquées par des mineures kamikazes

Trois mineures kamikazes sont à l'origine des explosions qui ont tué vendredi matin au moins 13 personnes à Damaturu, la capitale de l'Etat de Yobe, dans le nord-est du Nigeria, a indiqué la police. "Treize personnes ont été tuées" dans ces "attentats-suicides survenus à proximité du terrain de prière de l'Aïd" de Damaturu, qui ont été menés "par trois jeunes filles mineures", a affirmé à l'AFP le chef de la police de l'Etat, Markus Danladi, précisant que 15 personnes ont été blessées. Vers 07h15 (06h15 GMT), une première explosion a eu lieu à proximité du terrain de prière de l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du mois de jeûne musulman de ramadan, avant une seconde explosion à 500 m de là, suivie d'une troisième explosion, selon Ahmad Adamu, un volontaire chargé de la sécurité qui a porté secours aux victimes. M. Adamu et une source médicale ont eux aussi donné un bilan de 13 morts. L'Etat de Yobe est l'un des trois Etats du nord-est du Nigeria les plus durement touchés par Boko Haram. L'insurrection islamiste et sa répression par les forces nigérianes ont fait plus de 15.000 morts et 1,5 million de déplacés depuis 2009. Le mois de ramadan a été particulièrement meurtrier cette année, avec notamment des fusillades de fidèles au moment de la prière et des attentats-suicides dans des mosquées.

