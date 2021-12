La fin de journée à Caen, c'est sur la côte

Face à la mer. 18h15 passées de quelques minutes, alors que le soleil n'a pas encore songé à se coucher, en ce bel été 2015. Caen et ses avantages. Même après une journée de travail, il est possible de s'offrir une fin de journée digne d'une longue évasion, à la faveur d'un littoral extrêmement proche. 18h15 donc, et le corps dans une eau de mer à 28°C. Bienvenue dans le cadre atypique de la piscine de Courseulles-sur-mer, surplombant la plage et irrésistiblement orientée vers la mer.

En famille ou en solo, dénichez les bons coins

"Ici l'eau vient tout droit du grand bleu, grâce à une pompe située devant le bassin", explique-t-on à l'accueil. Et pour ceux qui sont un peu juste au niveau du timing, l'établissement ouvre jusqu'à 21h les mardis soirs. Il suffit de se balader sur la digue pour comprendre que les Caennais à venir flâner en soirée ne manquent pas. "Je vous le confirme", assure Johann Cussy, gérant de Sézame et Pavot dans le centre-ville de la capitale bas-normande. Début juillet, il a ouvert une adresse au pied de la piscine courseullaise, idéale pour manger sur le pouce en front de mer. Mais avant de manger, pour ceux qui souhaitent terminer leur journée sur une note sportive sans avoir à se mouiller, les digues de Ouistreham et surtout de Colleville-Montgomery et Hermanville-sur-Mer, avec leur côté plus sauvage, se prêtent à de beaux footings. Les douches installées au pied des postes de secours permettent de se rafraîchir avant de poursuivre la soirée. Accompagnés des enfants, le mini-golf de Luc-sur-Mer en bord de plage demeure un incontournable (avec une terrasse très agréable au passage), tout comme le village d'immenses châteaux gonflables de Courseulles-sur-Mer, ouvert tous les jours, mais dont les portes ferment dès 19h. Bonne nouvelle : c'est gratuit pour les parents. Quelques tours de pédales pourront alors être donnés dans la foulée, toujours en famille, en empruntant les rosalies, face à la poissonnerie Dauber, pour mieux apprivoiser le front de mer.

Manger face à la mer

Pour ceux qui souhaitent une fin d'après-midi au calme, quoi de mieux qu'un verre sur la terrasse orientée sud-ouest de la seule paillote de la Côte de Nacre. Les pieds dans le sable, face à l'eau. Le Père Tranquille à Bernières-sur-mer propose en outre un service de restauration de qualité, à l'image des assiettes servies à la Crémaillère, toujours les yeux fixés vers le rivage, mais à Courseulles cette fois-ci. Dans le même genre, La Fabrique à Lion-sur-Mer, même si les soirées musicales ont disparu de la carte. Dans une gamme de prix plus basse, le Crabe Vert, dont l'une des salles est installée sur la digue de la très familiale Saint-Aubin-sur-Mer, n'a rien à envier à ces deux tables en termes de décor. Les amoureux de littérature pousseront un peu plus loin pour aller puiser un ouvrage dans l'étonnant restaurant-librairie Au bain des mots, à moins d'aller en troquer dans la "boîte à Livres", toujours sur la digue.