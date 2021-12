Chattanooga (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: quatre militaires tués dans une double fusillade dans le Tennessee

Quatre militaires ont été tués jeudi lors d'une double fusillade visant des bâtiments militaires près de Chattanooga dans le Tennessee (sud des Etats-Unis), dont l'auteur est mort, ont indiqué les autorités américaines. Lors d'une conférence de presse, le maire de la ville Andy Berke a précisé que quatre personnes avaient été tuées, ainsi que le tireur, et qu'entre autres un officier de police avait été transporté à l'hôpital après avoir été blessé à une cheville. Au moins deux personnes ont été blessées, a précisé Ed Reinhold, agent du FBI chargé de l'enquête. Le procureur Bill Killian a précisé que ces incidents étaient considérés comme "un acte de terrorisme intérieur". Le corps des Marines a fait savoir de son côté que quatre US Marine étaient morts, tous abattus au centre des réservistes de la Navy et du corps des Marines. Un recruteur, blessé au centre de recrutement de Chattanooga, a pu quitter l'hôpital après avoir reçu des soins. Un responsable américain avait indiqué plus tôt dans la journée que des tirs avaient été entendus à proximité de deux installations militaires à une dizaine de kilomètres l'une de l'autre: une base de réservistes de la marine américaine et un centre de recrutement où plusieurs forces armées sont présentes. Au moins un tir provenant de l'extérieur de la base a été entendu, a précisé cette source. Selon elle, plusieurs tirs "par longues rafales" ont en revanche été entendus au centre de recrutement. Les télévisions américaines diffusaient des images montrant plusieurs impacts de balles sur des vitrines du centre de recrutement, et des douilles sur le sol. - Barack Obama informé - Selon Ed Reinhold, les autorités n'ont "aucune raison de penser" que le tireur, dont il n'a divulgué aucun détail d'identité, ni lieu de résidence, n'a pas agi seul. Selon le journal local Chattanooga Times Free Press et la chaîne de télévision CBS, il s'agit de Muhammad Youssef Abdulazeez, un ingénieur agronome employé par la ville de Chattanooga. Le tireur, qui disposait de "plusieurs" armes, a commencé son expédition meurtrière vers 10H45 locales (15H45 GMT) et elle s'est achevée environ trente minutes plus tard, a-t-il indiqué. La police de Chattanooga avait simplement indiqué sur Twitter vers 17H15 GMT que l'incident de la fusillade était "terminé". Le président américain Barack Obama "a été informé par le personnel de la sécurité nationale sur la fusillade de Chattanooga, et continuera à être tenu au courant" de la situation, avait indiqué Eric Schultz, porte-parole de la Maison-Blanche, avant la conférence de presse des autorités locales. Une base de la marine, ainsi que des commerces et plusieurs établissements scolaires avaient notamment été bouclés par mesure de précaution. Erica White, témoin de la fusillade à travers la fenêtre d'un salon de coiffure situé à quelques mètres du centre de recrutement, a raconté sur CNN avoir "entendu un boum, un boum très fort. Alors nous sommes allés voir par la fenêtre de quoi il s'agissait". "Nous avons vu un homme dans une (Ford) Mustang couleur argent qui tirait sur le centre de recrutement de la marine", a-t-elle ajouté, précisant que l'homme avait rechargé son arme et recommencé à tirer sur le bâtiment. Selon elle, il a ensuite déplacé sa voiture avant de recommencer à tirer sur un autre endroit du centre de recrutement. Le sénateur Bob Corker, ancien maire de Chattanooga", a dit avoir le "coeur brisé". "C'est un jour difficile pour les habitants du Tennessee et nos pensées et prières vont à tous ceux qui sont affectés par cette tragédie", a-t-il dit dans un communiqué.

