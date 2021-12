Chattanooga (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: cinq morts lors de fusillades dans des sites militaires

Quatre militaires ont trouvé la mort jeudi lors de fusillades dans deux installations militaires à Chattanooga (Tennessee, sud des Etats-Unis), ainsi que le tireur, ont indiqué les autorités américaines. Le maire de la ville Andy Berke a précisé lors d'une conférence de presse des autorités locales que quatre personnes avaient été tuées, ainsi que le tireur et qu'un officier de police avait été transporté à l'hôpital après avoir été blessé à une cheville. Au moins deux personnes ont été blessées, a précisé Ed Reinhold, agent du FBI chargé de l'enquête. Le procureur Bill Killian a précisé que ces événements, survenus dans deux installations militaires, étaient considérés comme "un acte de terrorisme intérieur". Le corps des Marines a fait savoir dans un communiqué que les quatre personnes tuées étaient des US Marine, toutes abattues au centre des réservistes de la Navy et du corps des Marines. Un recruteur a également été blessé au centre de recrutement de Chattanooga, a-t-il ajouté, précisant qu'il avait pu quitter l'hôpital après avoir reçu des soins. Des tirs ont été entendus à proximité de ces deux installations militaires à une dizaine de kilomètres l'une de l'autre: une base de réservistes de la marine américaine et un centre de recrutement où plusieurs forces armées sont présentes, avait détaillé à l'AFP un responsable américain. Ed Reinhold a indiqué que le tireur n'était pas un employé des deux installations attaquées et que les autorités n'avaient "aucune raison de penser" qu'il n'a pas agi seul. Il a en revanche refusé d'indiquer la façon dont le tireur est mort, suicide ou tué par un tiers par exemple. Le tireur disposait de "plusieurs" armes. Il a commencé son expédition meurtrière vers 10H45 locales (15H45 GMT) et elle s'est achevée environ trente minutes plus tard, a-t-il indiqué. Selon lui, "deux ou trois personnes, y compris le policier" blessé à la cheville, ont été transportées à l'hôpital.

