Paris (AFP). Le Sénat de droite modifie en nouvelle lecture le projet de loi transition énergétique

Le Sénat de droite a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi en nouvelle lecture le projet de loi transition énergétique après l'avoir modifié, s'opposant notamment à une réduction de 50% de la production d'électricité nucléaire à l'horizon 2025 comme le souhaite le gouvernement. Le texte a été voté par la droite Les Républicains et UDI-UC ainsi que par le RDSE à majorité PRG, soit 212 voix pour, 26 sénateurs, essentiellement membres du CRC (Communistes, républicains et citoyens) s'y opposant. Les socialistes et les écologistes se sont abstenus. Désormais, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot sur ce texte.

