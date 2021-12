Bonne table : La Bella Cagliari, la Sardaigne à portée de main

Ici, les gérants sont Sardes et vous accueillent depuis 2006 avec un accent qui sent bon l'Italie. Ce restaurant, installé dans une maison sur l'avenue des Canadiens, possède un charme bien à lui. Intérieur sobre mais accueillant, terrasse ensoleillée pour les beaux jours, cuisine italienne et produits sardes, tout est mis en œuvre pour nous combler.

De généreuses pizzas

Venus avant tout pour déguster une pizza, nous nous tournons vers ces dernières malgré une large carte proposant aussi bien des pâtes, que des salades ou des bruschette. Notre choix s'arrête sur la mediterranea (11,50€) garnie de sauce tomate, mozzarella, tomates fraîches, basilic et origan et la ludo (15€) au bon goût de chorizo, jambon, pecorino et œuf. Nous parvenons au bout de ces très copieuses pizzas, préparées avec soin.

Un petit bémol sur le choix des glaces, très restreint ce samedi soir. Une déception rapidement oubliée lorsque nos profiteroles arrivent sur la table. Une garniture généreuse les accompagne. C'est repus et ravis que nous quittons les lieux, avec la ferme envie de revenir pour goûter les autres produits de la carte.

Pratique. La Bella Cagliari, 3 bis avenue des Canadiens à Saint-Étienne-du-Rouvray. Tél. 02 35 72 41 81