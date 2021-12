Les agriculteurs bloquent Bayeux et la nouvelle sous-préfète

Les services de l'Etat s'y attendaient... à l'occasion de la prise de fonction de la nouvelle sous-préfète Laurence Béguin ce matin à Bayeux, des agriculteurs ont profité de l'occasion pour exprimer leurs revendications. La situation s'est tendue à plusieurs reprises, notamment quand des gendarmes ont bloqué certains tracteurs pour permettre à la haut-fonctionnaire de quitter le lieu où se tenait une cérémonie officielle.

Les représentants agricoles souhaitent s'entretenir avec Laurence Béguin dans les plus brefs délais.

Plus de 100 tracteurs sont mobilisés. La vallée des Près a été totalement bloquée en milieu de matinée, des véhicules agricoles gênant également un axe menant au centre-ville. Les agriculteurs dénoncent toujours les marges pratiquées par la grande distribution et leurs difficultés financières actuelles. Au début de l'été, producteurs, abattoirs et distributeurs ont négocié un accord en vu de revaloriser les prix payés aux producteurs de viande bovine. Et bien que le ministère de l'agriculture suive le dossier de très près, l'accord n'est toujours pas effectif.

En direct:

Mise à jour à 13h20

Du lisier a été déversé devant la permanence de la député du Bessin, Isabelle Attard. Il est par ailleurs désormais impossible d'accéder à la sous-préfecture. En début d'après-midi, des agriculteurs ont pris la direction de Lactalis, le géant laitier lavallois implanté dans la capitale du Bessin depuis 1991.