Tour de France: Froome tue le suspens, les manchois à plus de 10 minutes

Le Colombien est désormais le dernier mais lointain rival de l'anglais impressionnant de facilité dans les pentes qui emmenaient les coureurs vers la Pierre Saint Martin. Contador a fini à près de 3 minutes, Nibali a plus de 4, les Péraud, Bardet et Pinot sont quant à eux beaucoup plus loin.

Du côté des Normandsce, Mickael Chérel a pris la 47ème place de l'étape à 9'15 du maillot jaune. Le Cotentinois Anthony Delaplace s'est classé 62ème à 12'31.

Au classement général, Christopher Froome possède désormais 3 minutes d'avance sur ses deux premier poursuivants Van Garderen et Quintana. Le premier français Tony Gallopin est 7ème à 4'33.

Les manchois sont déjà très loin. Chérel pointait au terme de cette 10ème étape en 37ème position à 30'18 du leader. Anthony Delaplace 94ème avant cette journée était, ce mardi soir, 68ème à 42'26.