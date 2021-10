Roller hockey : place aux Playoffs pour les Conquérants

En guise de clotûre, ils ont subi une dernière défaite - la huitième en championnat - sur le score sans appel de 8-1. Opposés au leader Anglet (18 victoires sur 18), ils n'ont rien pu faire, samedi 9 avril. « On est parti avec l'espoir d'être les premiers à faire tomber Anglet, mais ça a été très dur, témoigne l'attaquant Benoît Leterrier. Ils ont monopolisé le palet et de notre côté, on a été souvent pénalisés. C'était un peu la panique à bord. » Le Roller Skating Hockey Caen termine à la sixième place. Une nouvelle compétition s'ouvre désormais à lui. « Avec un effectif au complet et un peu plus de sérieux, tout est possible pour nous, assure Benoît Leterrier. Il faudra montrer notre meilleur visage et être réalistes offensivement. » Contrairement à ce qu'ils avaient espéré, les Conquérants ne pourront pas compter sur le retour de l'excellent Canadien Thomas Woods, contraint de rester au pays par manque de moyens financiers. Il avait disputé la première moitié de saison avec Caen, le temps de valider un semestre d'études.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire