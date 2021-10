Vache en divagation : 6 blessés

Une vache en divagation a provoqué, samedi 27 mars, une série d'accident entre Moult et Airan. Sur la route départementale 613, un premier véhicule est entré en collision avec cette vache. Une deuxième voiture, voulant éviter l'accident, a glissé sur le bas côté de la chaussée et a heurté une troisième voiture arrivant en sens inverse. Quatre hommes et deux femmes, âgés de 22 à 27 ans, ont été légèrement blessées. Ils ont été transportés au CHU de Caen. La vache a, quant à elle, été euthanasiée.



