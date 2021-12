Paris (AFP). 14 juillet: Hollande appelle les Français à rester unis face au terrorisme

François Hollande a appelé lundi, à la veille de la fête nationale, les Français à rester unis face à la menace terroriste et à "refuser la peur", qui serait le "pire poison" pour le "vivre ensemble". "Un terrorisme fondamentaliste s'est installé à quelques heures d'avion de chez nous. Il détruit, il assassine, il massacre, il viole, au Moyen-Orient, au Maghreb, en Afrique subsaharienne mais aussi sur notre sol", a-t-il dit lors d'une réception au ministère de la Défense, à l'Hôtel de Brienne. "Face à ces agressions, à ces menaces, notre pays doit refuser la division parce que c'est ce que cherchent les terroristes et la peur parce que ce pourrait être le pire poison au sein de notre communauté nationale", a-t-il ajouté en présence du Premier ministre Manuel Valls et du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. "La peur nous conduirait à abandonner ce que nous avons de plus cher : nos libertés, notre capacité à vivre ensemble, notre respect des uns et des autres", a estimé le chef de l'Etat. "Face à ces menaces nous devons tenir bon, avoir la fermeté nécessaire mais également le sang froid". François Hollande a salué l'engagement des armées pour la défense de ces valeurs sur le territoire national comme sur les théâtres d'opérations extérieurs. "La menace a atteint un niveau qui n'a pas d'équivalent dans notre histoire récente et justifie la mobilisation exceptionnelle de nos armées", a-t-il souligné, en référence aux 10.000 soldats déployés en urgence sur le territoire national au lendemain des attentats de janvier. L'opération, baptisée Sentinelle, compte désormais 7.000 militaires mobilisés en permanence pour la défense de sites sensibles, notamment juifs.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire