Bruxelles (AFP). Grèce: financement transitoire pas encore trouvé, car très complexe

Le financement transitoire pour permettre à la Grèce de faire face à ses besoins immédiats de fonds, dans l'attente d'un possible troisième plan d'aide international, n'a pas été trouvé car il est "très complexe" à mettre en place, a déclaré lundi le patron de l'Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem. C'est "très complexe", "nous n'avons pas encore trouvé la clé", a commenté M. Dijsselbloem, évoquant des difficultés financières, techniques, légales et politiques. L'Eurogroupe a décidé de "mettre en place un groupe de travail ad hoc", qui devra rendre ses conclusions "dans les plus brefs délais", a déclaré le Commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici. Les experts ont travaillé aujourd'hui, vont travailler ce soir et les adjoints des ministres devraient se pencher sur la question mardi, ensuite "nous aurons probablement une conférence téléphonique des ministres sur ce sujet précis", a déclaré M. Dijsselbloem. Exsangue, la Grèce est au bord de l'effondrement financier et ne tient plus que grâce à l'aide de la Banque centrale européenne (BCE). Le pays doit faire face à plusieurs engagements dans les prochaines semaines. Les créanciers ont estimé à 12 milliards d'euros les besoins du pays d'ici la mi-août.

