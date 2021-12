L'un a eu lieu peu après 15h sur l'autoroute A28, dans le sens Rouen-Alençon, et n'a fait que des dégâts matériels. Le deuxième accident, vingt minutes plus tard, dans l'autre sens de l'autoroute, a fait un blessé léger, un homme de 61 ans. Ce week-end, neuf accidents ont fait 3 morts et une vingtaine de blessés dans la région.