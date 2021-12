Les comédiens de Game Of Thrones en casting sans maquillage

C'est sur le compte YouTube de HBO que de nouvelles images sont apparues entre le jeudi 9 et le dimanche 12 juillet lors du Comic-Con de San Diego (grande conférence multiculturelle annuelle).

Il s'agit de vidéos enregistrées lors des premiers castings de la série Game of Thrones, bien avant qu'elle ne devienne culte. C'est donc l'occasion d'admirer les prestations de certains personnages clés comme Brienne de Torth jouée par Gwendoline Christie, Mélisandre d'Asshaï incarnée par Carice van Houten ou encore Margaery Tyrell , le personnage de Natalie Dormer.

L'objectif numéro 1 était de séduire les producteurs sans aucun artifice, maquillage ou autre booster d'éclat. Pour rappel la saison 5 de Game of Thrones s'est terminé il y a quelques semaines sur HBO et OCS (Orange Cinéma Séries) et la 6ème saison est attendue courant avril 2016.