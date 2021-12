Villeneuve-la-Garenne (France) (AFP). Attaque de malfaiteurs armés dans un centre commercial, le Raid évacue 18 employés

Des malfaiteurs armés ont attaqué lundi matin un magasin de Villeneuve-la-Garenne, au nord de Paris, déclenchant une intervention de la police pour évacuer dix-huit personnes retranchées à l'intérieur du centre commercial où se trouve cet établissement de confection. Les policiers du Raid et de la Brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire parisienne étaient toujours sur place à la mi-journée pour tenter de localiser les braqueurs dans le centre commercial Qwartz de cette ville des Hauts-de-Seine, selon une source policière et l'AFP sur place. Les trois malfaiteurs "ont été filmés entrant dans le centre commercial sans en ressortir selon les caméras de vidéosurveillance", selon une source policière. "Vers 06H30, trois malfaiteurs armés ont pénétré dans le magasin Primark pour ce que l'on pense être au départ une tentative de vol à main armée", a relaté une source policière, "mais on ne sait pas s'ils sont toujours sur place". "Il semblerait que parmi les trois suspects, un employé ait été reconnu", a ajouté une source proche de l'enquête. Vers 07H00, une employée du magasin de vêtements "a envoyé un texto à son copain pour lui dire qu'ils étaient pris en otages par deux hommes armés", a expliqué une autre source policière. "Effrayés, 18 employés se sont retranchés dans une cantine du centre commercial qui se trouvait à proximité", a ajouté cette source. On ne sait pas à ce stade s'ils ont été retenus en otages par les braqueurs ou s'ils ont réussi à se mettre à l'abri dans cette partie du centre commercial. Vers 10H30, les policiers d'élite du Raid ont procédé à leur évacuation. "Il n'y pas de blessés à déplorer mais l'une des 18 personnes a eu un malaise", a détaillé une source policière. Ces personnes sont sorties dans le calme, a constaté une journaliste de l'AFP. Plusieurs ambulances étaient positionnées non loin de là. - Braqueurs "cagoulés" - "J'ai vu deux braqueurs, habillés en noir, les deux cagoulés. Ils étaient calmes, pas pressés", a raconté sur place Bruno Jahin, 20 ans, arrivé peu après 6H00 pour approvisionner les distributeurs automatiques des bureaux du magasin. "Le plus grand faisait environ 1m80, armé d'un fusil, je pense un fusil à pompe. L'autre était plus petit", a relaté le jeune homme. "J'étais à la porte du stock du magasin, je les ai vus passer devant moi dans le magasin. Ils étaient à dix pas. Ils se sont dirigés vers les bureaux". "J'ai entendu plusieurs fois: +c'est un braquage, faut descendre+", a-t-il expliqué. "J'ai fait demi-tour, j'ai repris l'ascenseur". Ce témoin dit n'avoir vu aucun des employés retranchés. "C'est sûr qu'ils cherchaient de l'argent, c'est un magasin qui marche très bien", a-t-il assuré. La circulation a été coupée dans le quartier autour du centre commercial et les grilles des magasins ont été baissées. "Tout le centre commercial a été évacué vers 07H45", a confié à l'AFP Sabah, une employée du magasin Carrefour du centre commercial, qui a vu "quelques voitures de police" à son arrivée au travail "vers 6H00-6H30". De très nombreux badauds affluaient en fin de matinée, tenus à distance par la police. Des écriteaux précisaient que le centre commercial rouvrirait ses portes "dans l'après-midi". "Nous pouvons confirmer qu'un incident s'est produit dans notre boutique du centre commercial Qwartz au nord de Paris", a commenté un porte-parole de l'entreprise irlandaise.

