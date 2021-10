26ème foulées de Bayeux : Letellier vainqueur

Ce dimanche 28 mars, se déroulait la 26ème édition des Foulées de Bayeux. Le 10 km du Bessin Libre, l'épreuve la plus populaire, a été remportée par Loïc Letellier. Indiscutable favori, le Mondevillais était déjà vainqueur du 10 km l'an dernier et du semi-marathon bayeusain en 2007. L'athlète a confirmé son record de l'épreuve en 29 minutes et 42 secondes. Chez les féminines, la Sarthoise Fatiha Serbouti s'est imposée sans surprise. Benoît Holzerny a lui remporté le semi-marathon.

