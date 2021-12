Bruxelles (AFP). Grèce: difficile réunion à Bruxelles, sur fond de confiance brisée

Certains partenaires européens de la Grèce ont laminé samedi les espoirs d'un accord de dernière heure sur une aide financière au pays, doutant de sa volonté d'appliquer des réformes en échange d'un sauvetage financier et déplorant la confiance rompue avec Athènes. "Il y a un gros problème de confiance, est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement grec pour qu'il fasse ce qu'ils promettent dans les prochaines semaines, mois ou années", a lancé le patron de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, à son arrivée à une réunion des ministres des Finances de la zone euro qui s'est ouverte à Bruxelles, cruciale pour le maintien ou non de la Grèce dans la monnaie unique. Plusieurs pays, dans le camp des plus durs vis-à-vis d'Athènes, emmenés par l'Allemagne, mettaient en doute ouvertement, en termes très durs, la sincérité du gouvernement de gauche radicale d'Alexis Tsipras. Le grand argentier allemand, Wolfgang Schäuble, n'a pas hésité à prédire des négociations "extrêmement difficiles" dans l'après-midi à Bruxelles. "Plusieurs gouvernements, dont le mien, ont de sérieux doutes sur l'engagement du gouvernement grec et sur sa capacité à mettre en oeuvre" des réformes, a aussi estimé le secrétaire d'Etat aux Finances néerlandais, Eric Wiebes. Même les colombes de l'Eurogroupe, favorables à Athènes, attendaient le ministre grec des Finances Euclide Tsakalotos de pied ferme. "Il faut des réformes mises en oeuvre rapidement (en Grèce, ndlr), c'est la clé de tout () pour débloquer un programme, pour traiter la question de la dette", a déclaré le Commissaire européen aux Affaires économiques Pierre Moscovici. - 'Espoirs réduits à néant' - Mais le ton très dur de plusieurs ministres à leur arrivée a laminé les espoirs suscités par les nouvelles propositions présentées vendredi par la Grèce à ses créanciers. Ce programme, incluant une hausse de la TVA, des coupes dans les retraites et des privatisations, avait été accueilli plutôt favorablement par les créanciers, l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Selon leurs calculs, si le troisième plan d'aide demandé par Athènes voit le jour, la Grèce pourrait recevoir entre 74 et 82 milliards d'euros sur trois ans, dont 16 milliards déjà prévus dans un programme du FMI devant expirer en mars 2016. Mais cette aide massive ne pourrait se concrétiser qu'au prix de réformes difficiles et impopulaires, que le gouvernement grec devra mettre en oeuvre malgré le non massif de ses électeurs dans le référendum du 5 juillet. Les Grecs avaient alors rejeté, par 61% des voix, des mesures d'austérité exigées par les créanciers, très semblables au dernier plan présenté par le gouvernement Tsipras et finalement voté dans la nuit de samedi par le Parlement à Athènes. Six mois après l'arrivée au pouvoir du gouvernement dominé par la coalition de gauche radicale Syriza, les interminables négociations sur l'aide internationale à la Grèce ont usé la confiance entre Athènes et le reste des Européens. Si les plus conciliants appellent encore la Grèce, dont les caisses sont vides, à mettre en oeuvre de toute urgence son programme de réformes afin de pouvoir enclencher un nouveau cycle de négociations, d'autres n'hésitent pas à qualifier ce plan de très insuffisant. Les propositions de réforme avancées par Athènes "sont loin d'être suffisantes", a ainsi affirmé Wolfgang Schäuble. "Nous ne pouvons pas avoir confiance dans des promesses", a-t-il ajouté. Ls espoirs de règlement nés à la fin de l'année dernière "ont été réduits réduits à néant de manière incroyable", a encore lancé le ministre allemand. Cette réunion à l'issue très incertaine doit en principe être suivie dimanche d'un sommet extraordinaire des 28 pays de l'Union européenne, avec pour objet, dans le meilleur des cas, de donner la première impulsion vers un accord, ou, si les blocages n'ont pu être surmontés, de trancher.

