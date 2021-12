La délégation de service public prolongée pour l'aéroport de Boos

Le syndicat mixte de gestion de l'aéroport Rouen Vallée de Seine, qui associe la Métropole Rouen Normandie et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen a décidé de prolonger le vendredi 10 juillet pour une période d'un an le contrat de délégation de service public de l'aéroport Rouen Vallée de Seine.

Rappelons qu'en 2013, la Métropole avait lancé une étude sur le devenir de l'équipement. Reste à savoir si l'aéroport Rouen Vallée de Seine pérennisera son activité, compte tenu de sa baisse de trafic.