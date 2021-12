Berlin (AFP). Allemagne: au moins deux morts dans une fusillade, l'auteur présumé arrêté

Au moins deux personnes ont été tuées vendredi en Bavière (sud de l'Allemagne) dans une fusillade dont l'auteur présumé a été arrêté, a annoncé la police allemande. Le tueur présumé a abattu ses victimes, dont au moins une femme, en tirant depuis un véhicule, selon la police qui avait d'abord évoqué "deux morts" puis "plusieurs morts". Elle devait donner plus tard dans la journée une conférence de presse à Ansbach (sud-ouest), petite ville située non loin des deux lieux de la fusillade. Les coups de feu ont été tirés sur une femme depuis un cabriolet Mercedes de couleur gris argenté, a précisé la police dans un communiqué. Peu après, dans une localité proche des premiers tirs, c'est un cycliste qui est tombé sous les balles du tueur avant qu'il ne prenne à nouveau la fuite. Il a ensuite été arrêté et "la population ne court plus aucun danger", selon la même source. Un agriculteur et un chauffeur ont également été la cible de tirs ou menacés par une arme à feu mais ils ont pu s'en sortir indemnes. La police n'a jusqu'ici fourni aucun élément sur les motifs du tueur présumé, ni sur son identité.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire