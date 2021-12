"Je suis mort mais j'ai des amis" ce soir à l'Omnia

Ce pitre tout en nuances, malhabile et rustre, déjà mis à l'honneur à de nombreuses reprises par Kervern et Delepine et par Dupontel, interprète ici un vieux rockeur qui parcourt avec son groupe les États-Unis avec les cendres de leur chanteur. Ce nouveau long-métrage co-écrit en résidence au Moulin d'Andé en 2010 est issu de la deuxième collaboration des frères réalisateurs à qui l'on doit également le thriller Où est la main de l'homme sans tête.

Cette fois, ils changent de registre et réalisent une comédie déjantée sous forme de road movie, riche en surprises.

Pratique. Vendredi 10 juillet à 20h30. L'Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5€. www.omnia-cinemas.com