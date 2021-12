La Basse-Normandie, 5e région la plus émettrice de gaz à effet de serre

Le chiffre le plus marquant est celui des "navetteurs" bas-normands : ces 600 000 personnes qui font chaque jour le trajet entre leur domicile et leur travail... Chacun émet 750 kg de CO2 par an en moyenne, plaçant la région en 5e rang des régions les plus émettrices par personne. Aurélie Charles est chargée d'études à l'INSEE de Basse-Normandie :

Principaux émetteurs dans la région, la population desservie par l'autoroute A84 et qui se déplace largement en voiture pour se rendre au travail, et celle du sud-est du Calvados, dont une partie travaille à Paris. Les pouvoirs publics doivent désormais agir à la lumière de ces résultats. Michel Guéry, directeur adjoint de la direction régionale de l'aménagement :

"Ce sera long", prévient-il aussi, "peut-être une génération". Le temps presse pourtant, d'autant que d'autres chantiers sont à ouvrir, explique Aurélie Charles :

Les émissions de gaz à effet de serre liés au transport entre domicile et travail ne représentent en effet que 12% de la totalité des émissions.