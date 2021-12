Sortie cinéma : Les Minions

Pourtant, ils s'en donnent du mal pour trouver, à chaque fois, un méchant très cruel. Réfugiés dans une caverne, ils sombrent peu à peu dans la dépression, quand Kevin, le plus audacieux de tous, décide de partir à la recherche du plus grand méchant de la Terre. Il est accompagné de Stuart et Bob, et leur périple les conduira de New York à Londres, en passant par la Floride, où ils sont embauchés par Scarlet Overkill, la première super-méchante de l'histoire. Celle-ci a une ambition : voler la couronne d'Angleterre.

Remarqués dans Moi, moche et méchant, du même réalisateur français Pierre Coffin, les Minions sont les héros principaux de ce film qui raconte leurs débuts, ce que l'on appelle une préquelle. Entre l'Antarctique, avec ses monstres préhistoriques, et les années 60 dans le Swinging London, cette comédie pleine de trouvailles nous convie à un périple réjouissant, entre les multiples clins d'œil, en particulier aux Beatles, et le drôle de langage des Minions. Les personnages de Scarlet Overkill, la super-méchante, et de son mari Herb, sont croustillants, même si le spectateur adulte aurait souhaité davantage de gags et un peu moins d'outrances. Mais le spectacle est de grande qualité, même si certaines scènes peuvent impressionner les tout-petits… et déplaire aux Anglais !