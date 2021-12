Rouen : Ivre, il s'arrête au milieu d'un carrefour pour bavarder

Police secours patrouille rue de la Libérationà Rouen et s'arrête au feu, lorsqu'une voiture arrivant d'en face grille le feu rouge et s'arrête en plein milieu du carrefour aux alentours de minuit. L'individu sort du véhicule et d'une démarche hésitante se rend au bar à proximité pour discuter. Le véhiculé est fortement accidenté, la plaque d'immatriculation avant est manquante, de la terre s'est logée sous et sur le véhicule et les deux pneus avant sont crevés.

Il est amené au sol puis menotté

Les policiers le suivent dans le bar. C'est alors qu'il tente de se dissimuler maladroitement derrière un tabouret. Les policiers tentent de l'interpeller mais l'individu âgé de 24 ans et demeurant Saint-Pierre-de-Manneville se débat tout en racontant qu'il n'était pas au volant de la voiture. Il faut plusieurs agents pour le maîtriser. Il est menotté après avoir été amené au sol. Il a été placé en garde à vue.