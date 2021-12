Calais (AFP). Un migrant décède dans le tunnel sous la Manche

Un migrant est décédé mardi matin dans le tunnel sous la Manche, alors qu'il tentait de rallier la Grande-Bretagne, ce qui entraînait une perturbation du trafic dans le tunnel, a-t-on appris auprès de la préfecture du Pas-de-Calais. Un des six intervalles du tunnel a été fermé pour les besoins de l'enquête, mais le trafic n'a pas été interrompu, selon une source proche du dossier, ce qu'a confirmé la préfecture. "Suite à la détection de migrants sur une navette fret, tôt ce matin, la navette a immédiatement été stoppée", a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais. "Lors de l'inspection de sécurité menée par les policiers de la PAF (police aux frontières), un migrant décédé a été retrouvé en tunnel", a ajouté la préfecture. "Le trafic a été brièvement interrompu en tunnel dans le sens France vers Grande-Bretagne vers 05H45" (03H45 GMT), a ajouté la préfecture. L'enquête était en cours, notamment pour déterminer les causes de l'accident. Eurotunnel annonçait peu après 10H00, sur Twitter, des retards de trois heures pour ses navettes en provenance de Grande-Bretagne et d'une heure en provenance de France. Eurostar annonçait pour sa part, également sur le réseau social, des retards de ses trains, une partie de l'Eurotunnel étant "fermée à cause des intrus sur un train des marchandises". A environ 500 mètres de l'entrée du tunnel, côté français, un Eurostar qui circulait dans le sens France-Angleterre était à l'arrêt sur les voies, en attente de rentrer dans le tunnel, a constaté un correspondant de l'AFP. Devant les tubes du tunnel, la situation était calme, il n'y avait pas de véhicule de secours visible.

