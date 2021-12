Paris (AFP). Love story avec un collègue ? 44% des Français se laisseraient tenter

Une love story vous attend-elle à la machine à café? D'après un sondage rendu public mardi, 44% des salariés français ne seraient pas contre le fait d'avoir une idylle avec un collègue de travail. Si 56% affirment être réticents à mélanger travail et sentiments, 13% des Français avouent avoir déjà eu une relation avec un collègue. 13% se disent ouverts à cette idée et 18% y sont favorables mais feraient "le maximum pour que cela reste secret". Les hommes paraissent plus téméraires et sont 55% à être enclins à franchir le pas contre 32% du côté des femmes. Le sondage, réalisé par OpinionWay pour le site de recrutement en ligne Monster, montre que la taille de l'entreprise semble avoir une influence: si 56% des travailleurs d'entreprises de 250 à 999 salariés sont favorables à une relation amoureuse au travail, ils ne sont plus que 26% lorsque l'entreprise comporte moins de 10 salariés. D'après l'étude, plus de la moitié (57%) des jeunes âgés de 18 à 29 ans envisageraient de mêler sentiments amoureux en entreprise; un chiffre qui descend à 38% pour les salariés de 40 à 49 ans, mais qui a tendance à remonter pour les 50 ans et plus (41%). L'étude ne précise pas si les avances sont faites durant la pause café ou pendant les horaires de travail. Le sondage a été réalisé en ligne selon la méthode des quotas les 5 et 6 mai, avec un échantillon de 1.013 personnes représentatif des salariés français.

