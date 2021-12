Handball : les Vikings de Caen désormais bien armés

Qui pourra arrêter le Caen Handball la saison prochaine ? La question est quelque peu prématurée, mais elle traduit la qualité du recrutement opéré par un club bien décidé à atteindre la Pro D2 dans un an. Les deux départs enregistrés dans l'équipe première – le gardien Badreddine Somaï et l'ancien capitaine Yacine Zitouni-Terki – sont plus que compensés par cinq arrivées. Stanko Abadzic, 25 ans, est le premier à s'être engagé avec les Vikings. "Le gardien, c'est 60 % de l'équipe", estime Dragan Mihailovic, qui est allé chercher celui-ci chez le champion de Bosnie.

Un beau bébé en défense

Une fois le dossier prioritaire du portier réglé, Caen a obtenu le retour du demi-centre Roman Scattolari. Le jeune homme de 21 ans arrive tout droit du centre de formation de Dunkerque. "Très bon techniquement", aux yeux de son nouvel entraîneur, c'est aussi un beau bébé capable d'apporter dans le registre défensif. Caen réalise un joli coup avec lui, comme avec le Franc-Comtois Maxence Fix. Plus expérimenté, du haut de ses 27 ans, cet ailier gauche est un buteur de talent, meilleur joueur de Nationale 1 à son poste il y a un an. Il arrive de Vesoul en N2.

L'autre recrue phare est un barbu grec de 26 ans présenté comme "physique, puissant, bosseur et ambitieux" par le vice-président Thomas Lamora. Cet arrière droit vient de Gonfreville.

Enfin, Diego Moreno, 20 ans, arrière gauche, tentera de se faire une place dans cet ensemble au sortir du centre de formation de Chambéry.