Athlétisme : des chances de médailles caennaises aux Championnats de France

Parmi la crème de la piste française, deux Caennais et quatre Mondevillais seront représentés. Le CAC misera sur Delphine Pasquer (5 000 mètres) et Fabian Fesselier (10 000 mètres marche) pour porter haut ses couleurs. L'EAMH aura de grandes chances de médaille avec Aurore Guérin, deuxième aux bilans sur 5 000 mètres (16'02"87), dans une course qui promet néanmoins d'être dense.

Un titre à défendre

Adrien Clémenceau, champion de France en titre, devra hausser son niveau pour espérer conserver sa couronne. Il n'est pas passé en dessous des 51 secondes cette année, restant donc à distance de son record personnel (49"70). Bastien Anyla, 4e à la surprise générale en 2013, sur 100 mètres et Maxime Lecaplain sur le 10 000 mètres marche auront sûrement plus de mal à se mettre en évidence. Cette qualification aux Elites constitue une première réussite.