Modélisme ferroviaire : l'amour caennais des trains miniatures

Fils d'un passionné de modélisme ferroviaire, Jean Le Craz est président de l'association Rail Miniature Caennais (RMC 14). Composé de 63 adhérents, le groupement réunit depuis 46 ans les férus de trains miniatures.

"On veut tous rester de grands enfants"

Le modélisme ferroviaire c'est "fabriquer des réseaux à partir d'objets récupérés", explique Jean Le Craz, "et pour tous c'est surtout un moyen de rester de grands enfants". L'association permet à ces passionnés de se retrouver pour échanger, créer et transformer autour d'un intérêt commun : le train. Cet amour des miniatures, Jean Le Craz le tient de son père. "Gamin, on passait toutes nos vacances à aller acheter des matériaux en Allemagne pour sa collection", raconte cet ingénieur agricole à la retraite. "Toute notre maison était construite autour de circuits ferroviaires miniatures", et ce n'est pas moins de 39 locomotives et 250 wagons qu'il récupère lorsque son père décède. Toute cette collection, il en fera don à RMC 14 quelques années plus tard, bien avant d'en devenir le président. "Ici, au club, les circuits sont le travail de trois générations". Entre objets chinés comme des sièges d'autorail ou des porte-bagages et diverses reliques des gares d'antan, trois circuits miniatures sont installés au milieu des 210 m2 de surface du local de l'association.