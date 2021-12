Paris (AFP). Jour J pour les résultats du bac 2015

Journée de grande émotion pour les centaines de milliers de candidats au bac 2015: ils sauront enfin mardi s'ils sont reçus, avec ou sans mention, admis au rattrapage ou déjà recalés. Deux possibilités pour connaître ses résultats: se rendre dans son centre d'examen où les listes seront affichées, ou bien cliquer sur le lien: www.education.gouv.fr/cid4914/les-resultats-du-baccalaureat.html . L'attente sera plus ou moins longue selon les académies : les candidats d'Aix-Marseille seront fixés les premiers, dès 8H00, suivis par ceux de Lyon (toutes les séries) et Reims à 8H30 (séries générale et technologique). En Ile-de-France (académies de Paris, Créteil et Versailles), les résultats seront connus à 10H00. Le suspens sera le plus long dans l'académie de Besançon pour les candidats au bac général et technologique, qui devront patienter jusqu'à 15H00. Signe de l'angoisse, le mot-dièse #résultatsbac faisait partie des thèmes les plus commentés sur Twitter lundi après-midi: "J'en peux plus d'attendre là", "Stress, stress, stress" Beaucoup ne voulaient pas qu'on leur dévoile leur résultat avant de découvrir eux-mêmes sur les listes: "demain je coupe mon réseau mobile pour que aucun batard me spoil", twittait une jeune femme. Pour "les jeunes de milieux favorisés dans les bonnes sections, qui travaillent bien, le problème d'avoir le bac ne se pose pas. L'enjeu, c'est d'avoir telle ou telle mention", souligne la sociologue Marie Duru-Bellat. Certes, la plupart des lycéens savent où ils iront dans l'enseignement supérieur avant même les résultats de l'examen, mais "sur un CV, un bac mention très bien, ce n'est pas mal quand même. Même si on sait que c'est essentiellement grâce aux options", précise-t-elle. - 170.000 examinateurs et correcteurs mobilisés - Autre avantage pour les 10% des meilleurs bacheliers par filière de chaque lycée, la possibilité de bénéficier d'un droit d'accès aux formations sélectives de l'enseignement supérieur public. Le ministère espère que ce dispositif, lancé discrètement l'année dernière, prendra de l'ampleur. Aux recalés, on conseille le plus souvent de redoubler. Mais il existe aussi des formations accessibles sans le bac: certains BTS privés, la capacité de droit, la capacité de gestion, des écoles dans le secteur sanitaire et social Pour les candidats dont la moyenne sera supérieure ou égale à 8 mais inférieure à 10, tout n'est pas perdu, ils peuvent encore décrocher leur diplôme lors des oraux de rattrapage qui se dérouleront jusqu'à vendredi. Le taux de réussite quasi-définitif de la session 2015 sera connu samedi soir. Une session de remplacement est organisée en septembre pour ceux qui n'ont pas pu passer les épreuves en juin. Cette année, 684.734 candidats étaient inscrits à l'examen. Le bac est une gigantesque machine qui a mobilisé 170.000 examinateurs et correcteurs dans plus de 4.200 centres d'examen. En 2014, le taux de réussite au bac a atteint 88% toutes voies confondues: 91% pour le bac général, 90,7% pour le bac technologique et 82,2% pour le bac professionnel. La proportion de bacheliers dans une génération est montée à 77,4%. Le type de baccalauréat obtenu reste très corrélé à l'origine sociale: 77% des enfants de cadres ont obtenu un bac général en 2013, mais seulement 35% des enfants d'ouvriers, selon "L'état de l'école 2014" publié par le ministère. Dans le même temps, 9% des enfants de cadres ont décroché un bac professionnel, contre 41% pour les enfants d'ouvriers.

