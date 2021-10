Caen : le Salon de l'Habitat décline

Le Salon de l'Habitat, de la décoration et du jardinage organisé à la mi mars au Parc des Expositions de Caen a connu une baisse sensible de fréquentation, une chute d'un millier d'entrées payantes par rapport à la même édition l'an passé. Cette année, les organisateurs du Salon avaient jumelé leur manifestation avec le Salon des Vins et de la Gastronomie. Apparemment, les visiteurs n'ont pas été séduits par cette nouvelle formule. Le Salon de l'Habitat reste cependant une valeur sure pour ceux qui y exposent. Plusieurs professionnels présents cette année affirment y remplir leur carnet de commandes pour le Printemps.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire