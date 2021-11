Elections régionales : Le Parti Socialiste a formé ses équipes

Cinq binômes homme-femme ont été présentés ce samedi 4 juillet, à Caen.

Pour le Calvados :

Hélène Mialon-Burgat, 37 ans, professeur des écoles et conseillère régionale de Basse-Normandie, et Raphaël Chauvois, 43 ans, inspecteur de l'Education nationale et vice-président de la région Basse-Normandie.

Pour l'Orne :

Laurent Beauvais, 63 ans, président de la région Basse-Normandie, et Gaëlle Pioline, 40 ans, assistante sociale, vice-présidente de la région Basse-Normandie, adjointe au maire de Flers.

Pour la Manche :

Stéphane Travert, 45 ans, cadre commercial, député de la Manche, conseiller régional de Basse-Normandie, et Claudie Launoy, 28 ans, attachée parlementaire, conseillère municipale de Cherbourg-Octeville, vice-présidente de la Communauté urbaine de Cherbourg.

Pour l'Eure :

Mélanie Mammeri, 43 ans, juriste, conseillère régionale déléguée de la région Haute-Normandie, et Marc-Antoine Jamet, 56 ans, magistrat à la Cour des comptes, vice-président de la région Haute-Normandie, maire de Val-de-Reuil.

Et enfin pour la Seine-Maritime :

Nicolas Mayer-Rossignol, 38 ans, président de la région Haute-Normandie, ingénieur en biologie, également tête de liste régionale, et Oumou Niang-Fouquet, 33 ans, sportive de haut niveau, conseillère municipale du Havre.

En choisissant ainsi ses têtes de listes normandes, le PS "entend mener une campagne avec un collectif et assurer une représentation des divers territoires de la Normandie" souligne Nicolas Mayer-Rossignol.