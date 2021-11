Athènes (AFP). Alexis Tsipras, génial stratège ou apparatchik totalement inconscient?

Génial stratège ou apparatchik inconscient? Prenant acte de la rupture des négociations avec les créanciers de la Grèce en lançant le peuple dans un référendum risqué, Alexis Tsipras, le Premier ministre de gauche radicale, se montre en tout cas un joueur de poker redoutable. "On veut avoir le droit de choisir quand on va en cours", lançait le jeune rebelle à 17 ans, leader d'un mouvement lycéen, sur un plateau de télévision. Vingt-trois ans plus tard, installé depuis janvier au pouvoir, Alexis Tsipras veut encore avoir le choix mais prend pour cela tous les risques. Ingénieur civil, père de deux enfants, ce brun au sang froid a grandi à Athènes, où il a connu sa compagne au lycée et a été diplômé de l'Ecole polytechnique. Après avoir fait ses classes dans les Jeunesses communistes grecques (KNE), il a rejoint le Synaspismos, petit parti eurocommuniste et altermondialiste, dont il a été élu président à 33 ans, avant que cette formation devienne, en 2008, une coalition de plusieurs partis et organisations sous le nom de Syriza. Le 25 janvier dernier, Alexis Tsipras, espoir de la gauche antilibérale, en Grèce et ailleurs en Europe, est élu à la tête du gouvernement sur la promesse de porter un coup d'arrêt à la politique d'austérité défendue par l'Allemagne. Un engagement qu'il doit aménager, en s'engageant quand même à poursuivre les réformes -- dont il estime certaines vraiment nécessaires -- et les mesures d'économie - "il a mangé son chapeau", raille alors Nicolas Sarkozy. Mais dans la nuit de vendredi à samedi la semaine dernière, il a dit non à l'Europe et au Fonds monétaire international, rejetant les mesures d'austérité exigées en échange de la prolongation de leur soutien financier. A 01h00 du matin, offensif, en costume sombre et chemise blanche, son uniforme, le leader de la gauche radicale a appelé le peuple grec à lancer un "grand non" à l'"ultimatum" posé par les créanciers et à ne pas céder à la peur, par un référendum convoqué à peine huit jours plus tard. Décision improvisée par un jeune Premier ministre excédé qu'on le prenne de haut ou tactique mûrement réfléchie? Pour l'historien Olivier Delorme, le référendum n'est qu'"une étape dans le processus pédagogique qu'il mène depuis 5 mois" pour convaincre son peuple que le gouvernement doit reprendre la main sur les négociations. "Il n'a cessé de faire des concessions. A chaque fois, il a été renvoyé dans ses cordes", raconte l'historien. Cette fois c'est fini. - Rebelle un jour, rebelle toujours - En avril, le Premier ministre avait annoncé la couleur: "Si je me retrouve avec un accord au-delà des limites (de mon mandat), je n'aurai pas d'autre choix, le peuple décidera". A l'époque, il se disait toutefois "convaincu que nous n'en arriverons pas là". Aujourd'hui, ce fan du "Che" -- le second prénom de son deuxième fils est Ernesto -- qui garde une fibre rebelle, refusant par exemple obstinément de porter une cravate, a sauté le pas et appelle le peuple à le soutenir. "En disant qu'+il ne faut pas avoir peur+, en parlant de +dignité retrouvée+, il renoue avec un fil de l'histoire grecque, la résistance aux Turcs", analyse M. Delorme. Ce discours de "résistance", qui suscite l'admiration et l'envie de la gauche antilibérale européenne, a-t-il eu un écho? Une frange de la population était déjà farouchement opposée à ce radical de gauche, athée revendiqué, vivant en concubinage dans un pays où l'église orthodoxe est toujours très influente. Mais avec l'annonce du référendum et la décision de fermer les banques et limiter les retraits à 60 euros par personne et par jour, Alexis Tsipras en a effrayé ou ulcéré d'autres, jusqu'alors séduits par ce jeune chef qui osait tenir tête à l'Europe et au FMI. Et le oui progresse, restant toutefois au coude-à-coude avec le non. Dimanche, Alexis Tsipras joue le destin du pays mais aussi son propre destin politique. "Syriza incarne un espoir. Si Syriza échoue, ils se retrouveront +Pasokisés+", prévient Olivier Delorme, en référence au parti socialiste grec qui avait brutalement perdu ses électeurs après leur participation à un gouvernement de coalition mené par le parti conservateur Nouvelle démocratie et dans la foulée de la tourmente économique.

