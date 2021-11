Paris (AFP). Burkina Faso: un soldat français mis en examen pour agression sexuelle de deux fillettes

Un soldat français soupçonné d'attouchements sexuels sur deux fillettes à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a été mis en examen vendredi soir à Paris et laissé libre, a-t-on appris de source judiciaire. Ce militaire des forces spéciales, âgé de 38 ans, a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans et enregistrement d'image présentant un caractère pornographique de mineur de 15 ans, a précisé la source à l'AFP. Un second soldat, qui avait été placé en garde à vue, a été remis en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui à ce stade de l'enquête.

