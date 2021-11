Thessalonique (Grèce) (AFP). Grèce : et le distributeur de billets devint la nouvelle Agora...

Que faire dans la file d'attente devant une banque grecque où l'on patiente pour retirer ses soixante euros quotidiens ou sa retraite ? Discuter, se disputer, râler, philosopher, plaisanter, et parfois pleurer, dans ce nouveau théâtre des débats et des émotions qui agitent la population. La détresse d'un retraité assis à même le sol, en larmes, son livret d'épargne et sa carte d'identité par terre à ses côtés devant une succursale bancaire à Thessalonique (nord), saisie vendredi par un photographe de l'AFP, est comme un symbole dramatique de la situation inédite de la Grèce où les banques sont fermées depuis lundi et les transactions bancaires limitées de manière draconienne. Interrogée par l'AFP, la journaliste Aphrodite Spilioti qui a interviewé cet homme aux cheveux blancs coupés courts, chemise et pantalon soignés, explique qu'il a éclaté en sanglots après avoir échoué, pour la deuxième journée consécutive, à retirer les 200 euros de retraite de son épouse transférés d'Allemagne. "Il était allé la veille au guichet d'une agence où on lui avait dit qu'il ne pouvait pas retirer l'argent, pour une raison que j'ignore, et on l'a l'envoyé dans un autre agence. Il s'est rendu ce matin dans la succursale indiquée qui n'était en fait pas compétente pour le servir. C'est en sortant de cette banque qu'il a laissé éclater son désespoir", explique la journaliste de la chaîne de télévision Alpha. Elle-même a accompagné le retraité jusqu'à l'agence où il s'était rendu la veille, où des employés l'ont reçu et d'où il est ressorti rasséréné avec une carte de retrait et la possibilité de toucher l'argent de la pension de sa femme, selon la journaliste et le photographe de l'AFP. Des larmes au soulagement, de la colère au rire, le parvis des banques grecques n'a jamais été aussi fréquenté et saturé de sentiments contrastés. - "L'eau et la crème" - Les Grecs s'y succèdent tout au long de la journée dans des files d'attente de cinq à dix personnes en moyenne pour retirer des distributeurs les soixante euros auxquels ils ont droit chaque jour dans le cadre du contrôle des capitaux. Les retraités sans carte bancaire sont quant à eux servis au guichet de quelques centaines d'agences ouvertes spécialement pour eux. On fait généralement la queue dans le calme, ont constaté les journalistes de l'AFP. Attendre son tour est l'occasion d'un quart d'heure d'introspection, de discussions, ou d'autodérision collective. Devant une succursale de l'AlphaBank de la rue Stadiou, dans le centre d'Athènes, la file s'est allongée car le distributeur doit être rechargé en billets. Un client tente, à la cantonade, l'humour grec : "C'est l'histoire d'un type qui fabrique du fromage et ajoute de l'eau à la crème pour que le mélange prenne. Un autre type le regarde interloqué, lui faisant remarquer qu'il faut ajouter du lait mais le fromager lui rétorque : +Si ça marche avec de l'eau, on est sauvé+" "Et bien là, c'est pareil, si le distributeur se met à sortir des billets alors qu'il est vide, on est sauvé !", conclut-il, suscitant un rire général. "Alors, quand les amène-t-il ces billets, fait mine de s'impatienter un autre. Il les amène de Bruxelles, de Francfort ?" Des caméras d'une des innombrables équipes de télévision du monde entier qui sillonnent Athènes à deux jours d'un référendum crucial pour l'avenir de la Grèce, guettent aussi la remise en marche du distributeur. Cette mise en scène irrite Ilias qui lance : "voilà, le gouvernement ridiculise le pays, les Grecs font la queue devant les banques et ces images font le tour de la planète". "D'accord, lui rétorque un autre homme, mais si nous ne nous étions pas précipités pour tirer autant d'argent que possible après l'annonce du référendum, ces mesures n'auraient peut-être pas été nécessaires, nous n'avons qu'à nous en prendre à nous-mêmes !" "Dix Grecs ensemble et dix désaccords, se désole une sexagénaire aux mèches roses. C'est notre faiblesse et nos créanciers l'exploitent".

