Paris (AFP). Bolloré ne veut pas supprimer Les Guignols de l'antenne de Canal+

Le patron de Vivendi, Vincent Bolloré, a affirmé vendredi qu'il ne voulait pas supprimer les Guignols de l'antenne de Canal+, lors d'une réunion du comité de groupe de Vivendi, a-t-on appris de sources proches du dossier. M. Bolloré a assuré qu'il "n'était pas question de supprimer les Guignols", a-t-on précisé de source syndicale, confirmant des informations de Télérama et de L'Obs. La possible disparition des Guignols, annoncée par plusieurs médias, a provoqué une très forte mobilisation sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias et le monde politique.

