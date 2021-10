Laurent Beauvais réagit au drame de Granville

Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie, et Stéphane Travert, conseiller régional en charge de la pêche, de l'aquaculture et des ressources marines, saluent la mémoire du marin pêcheur de Granville, mort lundi 28 mars dans la collision de son caseyeur avec un ferry rapide entre Saint-Malô et Jersey.