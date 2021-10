Nouveau visage pour les Provinces

L'avenue de Normandie, l'axe le plus important du Quartier des Provinces à Cherbourg, va changer de visage. La vitesse sera bientôt limitée à 20 km/h sur une portion de l'avenue. Tout autour, de nouveaux espaces paysagers devraient émerger avec notamment un jardin d'agrément, une esplanade et plusieurs promenades. 1,5 millions d'Euros vont être injectés pour aérer le quartier. Les travaux débuteront au dernier trimestre 2010 et s'étaleront sur 18 mois.

