Le chef Philippe Conticini en master-class à Querqueville

C'est un grand nom de la gastronomie, et particulièrement de la pâtisserie, qu'a reçu l'Ecole des Fourriers, de Querqueville, mardi 30 juin. Philippe Conticini, que le grand public a pu voir dans plusieurs émissions de télévision consacrées à la cuisine, a donné une master-class aux élèves de cette école militaire, qui forme tous les chefs de l'Armée française.

Le chef a concocté un menu composé de 10 plats différents, entrées, plats, pré-desserts et desserts. Philippe Conticini, son équipe, et les élèves et stagiaires ont préparé un repas pour 12 convives : un public de gourmets avertis, puisqu'il était composé de restaurateurs et chefs de la région, comme le pâtissier Jean-François Foucher, Pierre Marion du Pily à Cherbourg ou encore Laurent Cesne, de La Marine à Barneville-Carteret.

BONUS AUDIO - Reportage dans les cuisines de l'Ecole des Fourriers, avec Philippe Conticini, un instructeur de l'école et un stagiaire