Des téléphones grand danger pour les victimes de violences conjugales en Seine-Maritime

En 2014, les services de police et de gendarmerie ont dénombré plus de 1 300 violences conjugales. En France, une femme meurt tous les trois jours et demi suite à des violences conjugales. Pour faire face à ce fléau, le Département de Seine-Maritime expérimente les Téléphones Grand Danger (TGD) en partenariat avec l'Etat, les autorités judicaires et policières.

Les TGD, c'est quoi : des téléphones préprogrammés avec un seul bouton. Ils sont remis aux femmes ayant déposé plainte pour violences intrafamiliales, vivant séparément du mis en cause et il faut enfin que ce dernier fasse l'objet d'une interdiction de rencontrer la victime.

12 téléphones en Haute-Normandie

Si ces trois conditions sont réunies, alors la victime peut recevoir un TGD. En cas de problème avec son ex-compagnon, il lui suffit d'appuyer sur le bouton et elle est mise en relation avec des écoutants professionnels. Si la situation s'aggrave, les services de police ou de gendarmerie sont prévenus.

En Seine-Maritime, sept téléphones vont être déployés. C'est le Procureur de la République qui en décide : quatre sont affectés au tribunal de Rouen, deux au tribunal du Havre et un au tribunal de Dieppe. Dans l'Eure, cinq TGD vont être attribués.