Fin de l'alerte dans le Nord-Cotentin : Thomas a été retrouvé

Les gendarmes de la Manche ont lancé un appel à témoins jeudi 2 juillet dans la nuit, pour tenter de retrouver Thomas, âgé de 12 ans.

L'adolescent n'avait pas donné signe de vie depuis le début de soirée, lorsqu'il avait quitté le domicile de ses grands-parents, à Martinvast.

Peu après 9 heures, la gendarmerie a mis fin à l'alerte, l'enfant ayant été retrouvé en vie ce jeudi matin, après plus de dix heures d'inquiétude.



Pour le moment, on ne sait pas où et par quels moyens Thomas a été retrouvé.